28 settembre 2022

Porto della Spezia, avviata la seconda fase della gara per il nuovo molo crociere a Calata Paita

L'offerta tecnica ed economica dovrà essere presentata entro il 7 novembre

Terminata la verifica dei requisiti di quanti hanno risposto alla prima fase della gara per l'aggiudicazione dell'appalto di realizzazione del nuovo molo crociere nel porto della Spezia, scaduta lo scorso 31 agosto ( del 6 luglio 2022), l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha reso noto di aver spedito gli inviti a presentare l'offerta tecnica ed economica entro il prossimo 7 novembre.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'attribuzione fino a un massimo di 80 punti all'offerta tecnica e fino a un massimo di 20 punti a quella economica. L'ente portuale ha specificato che, nella definizione dei criteri premianti, ha voluto privilegiare le proposte in grado di ridurre gli impatti del cantiere sull'ambiente e sulle attività del porto e comprendenti controlli costruttivi aggiuntivi e monitoraggi strutturali successivi alla realizzazione delle opere.

L'importo a base di gara è di 49,4 milioni di euro. L'opera avrà una pianta di forma trapezioidale e si estenderà per circa 16.900 metri quadri, consentendo l'accosto di due navi da crociera di ultima generazione lungo i due lati di banchina che si sviluppano per 393 e di 339 metri. Il molo sarà orientato in direzione Nord - Sud, lungo una linea mediana che forma un angolo di circa 50° con la calata Paita.

Il molo sarà realizzato mediante cassoni cellulari poggianti sul fondale marino opportunamente consolidato con pali in ghiaia. Il piede dei cassoni sarà protetto con massi “guardiani” per evitare l'erosione prodotta dalle correnti e dal movimento delle eliche delle navi. Il posizionamento discontinuo dei cassoni lungo la direttrice ortogonale alla linea mediana del molo (molo “a giorno”) consentirà il ricircolo dell'acqua all'interno del primo bacino portuale e lo smorzamento del moto ondoso riflesso dalle banchine.



