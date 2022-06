6 giugno 2022

Il fondo pensionistico canadese CDPQ investe nel porto di Jebel Ali

Acquisirà partecipazioni anche nella Jebel Ali Free Zone e nel National Industries Park. Messi a disposizione cinque miliardi di dollari

Il fondo pensionistico canadese Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) investirà cinque miliardi di dollari per acquisire una partecipazione del 22% circa in una nuova joint venture con il gruppo terminalista DP World di Dubai che gestirà il porto di Jebel Ali, la Jebel Ali Free Zone e il National Industries Park (NIP) di Dubai nell'ambito di un contratto di concessione della durata di 35 anni.

L'accordo prevede che l'investimento di cinque miliardi di dollari, di cui metà realizzato tramite ricorso al credito, venga effettuato nel secondo o terzo trimestre di quest'anno. Inoltre è prevista una seconda tranche sino a tre miliardi di dollari attraverso l'acquisizione di ulteriori quote da parte di investitori di lungo termine che verrà portata a compimento entro la fine del 2022.

CDPQ e DP World collaborano da tempo nell'ambito di una specifica piattaforma di investimenti concordata a fine 2016 ( del 5 dicembre 2016 e 3 settembre 2020).



