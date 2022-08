16 agosto 2022

A luglio le merci nei porti russi sono tornate a crescere

Nei primi sette mesi del 2022 sono state movimentate 482,0 milioni di tonnellate (-0,2%)

Dopo quattro mesi di calo, a luglio scorso il traffico delle merci nei porti russi è cresciuto del +2% circa essendo ammontato a 72 milioni di tonnellate rispetto a meno di 71 a luglio 2021. La ripresa è stata generata dall'incremento del +7% delle esportazioni attestatesi ad oltre 57 milioni di tonnellate. In flessione, invece, sia le merci all'importazione che hanno totalizzato circa tre milioni di tonnellate (-15%), sia le merci in transito risultate pari a più di quattro milioni di tonnellate (-19%) che le merci movimentate dai servizi di cabotaggio ammontate a meno di otto milioni di tonnellate (-11%).

Inoltre l'aumento è stato prodotto dal rialzo delle rinfuse liquide e del carbone. Nel segmento dei carichi liquidi il totale è stato di 36 milioni di tonnellate (+7%), di cui 21 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+8%), 12 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (+1%) e tre milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+25%). Nel comparto delle merci secche il traffico complessivo è stato di 36 milioni di tonnellate (-3%), tra cui 20 milioni di tonnellate di carbone (+3%), tre milioni di merci containerizzate (-40%), tre milioni di tonnellate di cereali (+3%), due milioni di tonnellate di metalli ferrosi (-19%) e due milioni di tonnellate di fertilizzanti minerali (+19%).

Lo scorso mese le merci movimentate dai porti russi del Mar Baltico e dell'Artico sono diminuite essendo state pari rispettivamente 20 milioni di tonnellate (-3%) e otto milioni di tonnellate (-5%), mentre sono cresciute quelle movimentate dai porti del Mar Nero-Mar d'Azov con 23 milioni di tonnellate (+6%), dai porti dell'Estremo Oriente con 20 milioni di tonnellate (+5%) e dai porti del Mar Caspio con meno di un milione di tonnellate, volume analogo a quello del luglio 2021.

Nei primi sette mesi del 2022 i porti russi hanno movimentato 482,0 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -0,2% sul periodo gennaio-luglio dello scorso anno. Le merci in esportazione sono state 383,1 milioni di tonnellate (-0,2%), quelle in importazione 20,6 milioni di tonnellate (-11,5%), le merci in transito 36,3 milioni di tonnellate (-3,1%) e quelle trasportate dai servizi di cabotaggio 41,9 milioni di tonnellate (+9,9%).

















Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail