I terminal portuali di DP World movimentato un traffico trimestrale dei container record

Nel secondo trimestre di quest'anno i terminal portuali del
gruppo DP World hanno movimentato un traffico dei container record
pari a 23,1 milioni di teu, con un incremento del +5,9% sullo stesso
periodo del 2024, nuovo record assoluto trimestrale che è
tale sia per i soli volumi movimentati dai terminal nei porti delle
Americhe e dell'Australia che sono ammontati a 3,5 milioni di teu
(+8,5%), sia per quelli totalizzati nei porti di Europa, Africa e
Medio Oriente attestatisi a 8,6 milioni di teu (+10,3%), mentre il
traffico nei porti dell'Asia e del Pacifico, con 11,1 milioni di teu
(+2,1%), ha registrato il nuovo record relativo al secondo trimestre
dell'anno.
Nell'intero primo semestre del 2025 il traffico complessivo è
stato pari a 45,4 milioni di teu, con un aumento del +6,7% sulla
prima metà dello scorso anno. Il solo traffico nelle Americhe
e in Australia ha segnato un nuovo record storico con 6,8 milioni di
teu (+7,9%) ed un picco storico è stato segnato anche dal
traffico in Europa, Africa e Medio Oriente con 16,9 milioni di teu
(+12,0%). Il traffico in Asia e nel Pacifico si è attestato
ad oltre 21,7 milioni di teu (+2,6%).
Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi del gruppo hanno
raggiunto il valore record di 11,2 miliardi di dollari (+20,4%), di
cui 4,4 miliardi generati dalle attività portuali (+22,2%),
4,7 miliardi dal settore della logistica (+23,1%) e 2,2 miliardi dal
segmento dei servizi marittimi (+11,9%). L'utile operativo ha
segnato il valore record di 1,9 miliardi (+28,3%) e l'utile netto è
stato di 937,8 milioni di dollari (+74,3%).