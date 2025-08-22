testata inforMARE
PORTI
I terminal portuali di DP World movimentato un traffico trimestrale dei container record
Nel primo semestre del 2025 i ricavi sono cresciuti del +22,2%
Dubai
22 agosto 2025
Nel secondo trimestre di quest'anno i terminal portuali del gruppo DP World hanno movimentato un traffico dei container record pari a 23,1 milioni di teu, con un incremento del +5,9% sullo stesso periodo del 2024, nuovo record assoluto trimestrale che è tale sia per i soli volumi movimentati dai terminal nei porti delle Americhe e dell'Australia che sono ammontati a 3,5 milioni di teu (+8,5%), sia per quelli totalizzati nei porti di Europa, Africa e Medio Oriente attestatisi a 8,6 milioni di teu (+10,3%), mentre il traffico nei porti dell'Asia e del Pacifico, con 11,1 milioni di teu (+2,1%), ha registrato il nuovo record relativo al secondo trimestre dell'anno.

Nell'intero primo semestre del 2025 il traffico complessivo è stato pari a 45,4 milioni di teu, con un aumento del +6,7% sulla prima metà dello scorso anno. Il solo traffico nelle Americhe e in Australia ha segnato un nuovo record storico con 6,8 milioni di teu (+7,9%) ed un picco storico è stato segnato anche dal traffico in Europa, Africa e Medio Oriente con 16,9 milioni di teu (+12,0%). Il traffico in Asia e nel Pacifico si è attestato ad oltre 21,7 milioni di teu (+2,6%).

Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi del gruppo hanno raggiunto il valore record di 11,2 miliardi di dollari (+20,4%), di cui 4,4 miliardi generati dalle attività portuali (+22,2%), 4,7 miliardi dal settore della logistica (+23,1%) e 2,2 miliardi dal segmento dei servizi marittimi (+11,9%). L'utile operativo ha segnato il valore record di 1,9 miliardi (+28,3%) e l'utile netto è stato di 937,8 milioni di dollari (+74,3%).
