Il prossimo mese la Premier Alliance dividerà il servizio Mediterranean Pendulum 2

Il servizio pendulum MP2 (Mediterranean Pendulum 2) della
Premier Alliance, il vessel sharing agreement costituito dalla
sudcoreana HMM, dalla singaporiana Ocean Network Express (ONE) e la
taiwanese Yang Ming Line, sarà spezzato separando il ramo
transpacifico, che sarà ribattezzato Korea Middle East -
Pacific South (KMP), da quello mediterraneo che sarà
denominato Mediterranean Service 2 (MD2).
La nuova configurazione del servizio autonomo con il
Mediterraneo sarà inaugurata con la partenza del prossimo 7
settembre della portacontainer Hyundai Neptune dal porto di
Busan. La rotazione del servizio MD2, dalla quale saranno rimossi
gli scali realizzati dal servizio MP2 a Laem Chabang e Cai Mep,
toccherà i porti di Busan, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung,
Shekou, Singapore, (Capo di Buona Speranza), Tanger Med, Valencia,
Barcellona, Genova, Marsiglia Fos, (Capo di Buona Speranza),
Singapore, Busan.