17 agosto 2022

Calo del traffico trimestrale delle merci movimentate dai porti tedeschi di Brema e Amburgo

Nel periodo aprile-giugno registrate flessioni rispettivamente del -11,5% e -2,6%

Nel secondo trimestre di quest'anno i porti tedeschi di Brema e Amburgo hanno registrato una flessione del traffico delle merci, calo che è stato più accentuato e pari a -11,5% per il primo scalo e più contenuto, con un -2,6%, per il secondo. A Brema/Bremerhaven il totale è stato di 15,74 milioni di tonnellate rispetto a 17,77 milioni nel periodo aprile-giugno del 2021. La riduzione è stata generata principalmente dal calo del -11,8% delle merci varie attestatesi a 13,34 milioni di tonnellate, di cui 11,4 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (-10,9%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 1,11 milioni di teu (-11,5%) e 1,97 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-16,4%), incluse 922mla tonnellate di rotabili (-2,3%), 452mila tonnellate di prodotti siderurgici (-17,4%), 205mila tonnellate di prodotti forestali (-7,2%) e 389mila tonnellate di altre merci convenzionali (-39,3%). In diminuzione anche le rinfuse solide con 2,03 milioni di tonnellate (-13,4%), di cui 1,06 milioni di tonnellate di minerali (-5,9%), 177mila tonnellate di cereali e prodotti alimentari (+6,0%), 106mila tonnellate di carbone (-65,0%) e 1,06 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+0,8%). Le rinfuse liquide sono invece aumentate del +24,1% salendo a 365mila tonnellate.

Nel secondo trimestre del 2022 il porto di Amburgo ha movimentato 30,6 milioni di tonnellate rispetto a 31,4 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. Le merci varie sono ammontate a 21,6 milioni di tonnellate (-1,0%), di cui 21,2 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-0,6%) totalizzate con una movimentazione di container pari ad oltre 2,1 milioni di teu (+1,9%) e 400mila tonnellate di merci convenzionali (+17,6%). Nel settore delle rinfuse solide sono state movimentate 6,8 milioni di tonnellate (+4,6%) e 2,2 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-26,7%).









