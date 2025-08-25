26 agosto 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
25 agosto 2025
Le Aziende informano
Accelleron e Geislinger: una collaborazione tecnica in costante evoluzione
La partnership tra Accelleron e Geislinger, avviata un anno fa
con i servizi di manutenzione sui damper, continua a consolidarsi e
ampliarsi.
I servizi di manutenzione sui damper sono già attivi presso
le service station di Accelleron nell'Area Italy (Italia, Malta e
Bulgaria).
Recentemente, i tecnici di Accelleron hanno partecipato a una
formazione specializzata sui giunti.
L'Area Italy di Accelleron è ora in grado di offrire servizi
di assistenza sui giunti, integrando quelli già disponibili
per i damper. Genova, 25 agosto 2025 - Prosegue con risultati concreti la
collaborazione tra Accelleron e Geislinger, avviata circa un anno fa
con l'obiettivo di offrire un supporto tecnico sempre più
completo ai clienti che operano nei settori marittimo ed energetico.
L'intesa tra le due aziende si basa su una visione comune, centrata
su qualità, specializzazione e un forte orientamento al
servizio.
Dopo una fase iniziale di allineamento operativo, la partnership
ha portato all'avvio delle prime attività di manutenzione sui
damper Geislinger, componenti fondamentali per la riduzione delle
vibrazioni torsionali nei grandi motori a combustione.
Gli interventi sono già attivi presso le service station
dell'Area Italy di Accelleron - che comprende Italia, Malta e
Bulgaria - la quale ha messo a disposizione le proprie competenze e
il proprio network internazionale per garantire elevati standard di
servizio e supporto ai tecnici.
Nel mese di giugno 2025, è stato inoltre svolto un corso
di formazione specifico sui giunti, sempre fornito da Geislinger
Austria, al quale hanno partecipato tecnici Accelleron provenienti
da tutte le sedi dell'Area Italy. Questo momento formativo ha
rappresentato un passaggio importante in vista dell'estensione della
partnership, che ora include anche servizi di assistenza sui giunti,
ampliando così le capacità operative delle service
station coinvolte.
“La collaborazione con Geislinger si sta sviluppando in
modo progressivo e positivo. Siamo convinti che la possibilità
di supportare i clienti anche su componenti complementari ai nostri
prodotti principali - le turbosoffianti - rappresenti un valore
aggiunto, soprattutto in ottica di efficienza e affidabilità,”
ha commentato Paolo Musso, Amministratore Delegato di Accelleron
Italia.
Anche Adrian Geislinger, Amministratore Delegato di Geislinger
GmbH, sottolinea gli aspetti pratici del progetto: “Accelleron
dispone di una rete solida e ben strutturata, con personale
preparato e presente in molte aree strategiche. Questo ci consente
di estendere i nostri servizi con flessibilità, mantenendo
gli standard tecnici che contraddistinguono il nostro marchio.”
La partnership conferma l'interesse di entrambe le aziende a
sviluppare sinergie tecniche mirate, valorizzando il ruolo delle
rispettive reti e competenze. I primi risultati ottenuti - sia in
termini di operatività sia di qualità del servizio -
sono incoraggianti e testimoniano l'efficacia di una collaborazione
fondata su obiettivi condivisi e una visione congiunta volta a
creare valore per il cliente e garantire un rapido accesso al
servizio.
L'approccio progressivo e strutturato adottato finora pone
solide basi per un ampliamento graduale della collaborazione anche
in altri contesti operativi, con l'obiettivo di estendere
ulteriormente il portafoglio di servizi disponibili e rafforzare la
presenza congiunta sul mercato internazionale.
PROSSIME PARTENZE
FORUM
dello Shipping
e della Logistica
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore