25 agosto 2025 Le Aziende informano Accelleron e Geislinger: una collaborazione tecnica in costante evoluzione La partnership tra Accelleron e Geislinger, avviata un anno fa con i servizi di manutenzione sui damper, continua a consolidarsi e ampliarsi.

I servizi di manutenzione sui damper sono già attivi presso le service station di Accelleron nell'Area Italy (Italia, Malta e Bulgaria).

Recentemente, i tecnici di Accelleron hanno partecipato a una formazione specializzata sui giunti.

L'Area Italy di Accelleron è ora in grado di offrire servizi di assistenza sui giunti, integrando quelli già disponibili per i damper. Genova, 25 agosto 2025 - Prosegue con risultati concreti la collaborazione tra Accelleron e Geislinger, avviata circa un anno fa con l'obiettivo di offrire un supporto tecnico sempre più completo ai clienti che operano nei settori marittimo ed energetico. L'intesa tra le due aziende si basa su una visione comune, centrata su qualità, specializzazione e un forte orientamento al servizio.

Dopo una fase iniziale di allineamento operativo, la partnership ha portato all'avvio delle prime attività di manutenzione sui damper Geislinger, componenti fondamentali per la riduzione delle vibrazioni torsionali nei grandi motori a combustione.

Gli interventi sono già attivi presso le service station dell'Area Italy di Accelleron - che comprende Italia, Malta e Bulgaria - la quale ha messo a disposizione le proprie competenze e il proprio network internazionale per garantire elevati standard di servizio e supporto ai tecnici.

Nel mese di giugno 2025, è stato inoltre svolto un corso di formazione specifico sui giunti, sempre fornito da Geislinger Austria, al quale hanno partecipato tecnici Accelleron provenienti da tutte le sedi dell'Area Italy. Questo momento formativo ha rappresentato un passaggio importante in vista dell'estensione della partnership, che ora include anche servizi di assistenza sui giunti, ampliando così le capacità operative delle service station coinvolte.

“La collaborazione con Geislinger si sta sviluppando in modo progressivo e positivo. Siamo convinti che la possibilità di supportare i clienti anche su componenti complementari ai nostri prodotti principali - le turbosoffianti - rappresenti un valore aggiunto, soprattutto in ottica di efficienza e affidabilità,” ha commentato Paolo Musso, Amministratore Delegato di Accelleron Italia.

Anche Adrian Geislinger, Amministratore Delegato di Geislinger GmbH, sottolinea gli aspetti pratici del progetto: “Accelleron dispone di una rete solida e ben strutturata, con personale preparato e presente in molte aree strategiche. Questo ci consente di estendere i nostri servizi con flessibilità, mantenendo gli standard tecnici che contraddistinguono il nostro marchio.”

La partnership conferma l'interesse di entrambe le aziende a sviluppare sinergie tecniche mirate, valorizzando il ruolo delle rispettive reti e competenze. I primi risultati ottenuti - sia in termini di operatività sia di qualità del servizio - sono incoraggianti e testimoniano l'efficacia di una collaborazione fondata su obiettivi condivisi e una visione congiunta volta a creare valore per il cliente e garantire un rapido accesso al servizio.

L'approccio progressivo e strutturato adottato finora pone solide basi per un ampliamento graduale della collaborazione anche in altri contesti operativi, con l'obiettivo di estendere ulteriormente il portafoglio di servizi disponibili e rafforzare la presenza congiunta sul mercato internazionale.