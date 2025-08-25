Avaria alla nave da crociera MSC World Europa al largo di Ponza

Stamane la nave da crociera MSC World Europa
di MSC
Crociere, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585
persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha
comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso
Marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di
natura elettrica ai motori, a circa otto miglia nautiche a sud-ovest
dell'isola di Ponza.
La Guardia Costiera ha reso noto che la situazione a bordo
risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono
favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a
essere assicurati dai generatori di bordo. Due rimorchiatori sono
già partiti dai porti di Gioia Tauro e di Napoli per
assistere la nave da crociera e condurla successivamente in
sicurezza al porto di Napoli.
Tecnici specializzati della compagnia stanno inoltre
raggiungendo l'unità per effettuare le necessarie verifiche a
bordo al fine di risolvere l'avaria. A scopo precauzionale, è
stato disposto l'invio in zona della motovedetta CP 308 della
Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia
Costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un
elicottero AW 139 - Nemo della Guardia Costiera.
La Guardia Costiera ha specificato che il proprio Centro
Secondario di Soccorso Marittimo di Civitavecchia sta seguendo
costantemente l'evoluzione della situazione tramite i propri sistemi
di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto
diretto con la nave e con l'armatore.