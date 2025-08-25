Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
10:25 GMT+2
LOGISTICA
Progetti per realizzare due aree doganali per container a nord e a sud del canale di Suez
SCZONE firma accordi con AOI, United Egy Group, Sigma Logistics & Containers e Logi Trade
Il Cairo
25 agosto 2025
La Suez Canal Economic Zone (SCZONE) ha firmato due accordi per
la realizzazione di due progetti logistici con l'Arab Organization
for Industrialization (AOI), l'egiziana United Egy Group e le turche
Sigma Logistics & Containers e Logi Trade. I quattro partner
costituiranno la joint venture SIGMA Egypt per la gestione di due
aree di complessivi 100mila metri quadri per lo stoccaggio,
movimentazione e riparazione di container con merci sottoposte a
vincoli doganali. Un'area di 50mila metri quadri sarà situata
a El Qantara, 50 chilometri a sud del porto di Port Said, e l'altra
area di 50mila metri quadri sarà realizzata a Sokhna, nel
Golfo di Suez. L'investimento totale previsto è di 4,2
milioni di dollari.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore