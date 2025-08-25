La MSC World Europa ha ripreso la navigazione in autonomia

Il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera ha reso noto che la MSC World Europa
, la
nave da crociera che stamani ha avuto un problema di natura
elettrica ai motori mentre era a circa otto miglia nautiche a
sud-ovest dell'isola di Ponza, ha ripreso autonomamente la
navigazione verso Napoli, scortata dalle motovedette dalla Guardia
Costiera.
A seguito dell'intervento dei tecnici a bordo della MSC World
Europa, infatti, è stata ripristinata la propulsione e la
nave ha ripreso la navigazione verso il porto partenopeo. L'unità
si trova attualmente a circa 55 miglia a ovest del capoluogo campano
e procede ad una velocità di circa 15 nodi. In arrivo in zona
anche un elicottero della Guardia Costiera nonché
rimorchiatore, pronto a fornire assistenza in caso di necessità.