On April 27, the public assembly of the association of Genoese freight forwarders will be held

On April 27 in Genoa, at the Sala delle Grida of the
Palazzo della Borsa, the eightieth assembly will be held
of the Association of Genoese Freight Forwarders entitled
"Celebrate our past and build our future".
Program
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09:00
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Registrazione partecipanti e stampa
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09:25
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Saluti istituzionali di Luigi Attanasio, Presidente della
Camera di Commercio di Genova
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09:30
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Relazione pubblica del Presidente Spediporto Andrea Giachero
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09:45
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Introduzione alla prima tavola rotonda: Presentazione Studio
sulle ZLS/ZFD di Maurizio Conti Professore Ordinario di Economia
Politica
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10:00
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Prima Tavola Istituzionale: “Genova e la Liguria, il
volano logistico del Nord-Ovest”
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Marco Bucci, Presidente Regione Liguria
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Silvia Salis, Sindaca di Genova
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Matteo Paroli, Presidente Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale
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Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova
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Andrea Giachero, Presidente Spediporto
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10:45
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Introduzione alla seconda tavola Rotonda a cura di Antonio
Gozzi, Presidente Duferco e Presidente Federacciai
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11:00
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Seconda Tavola Tecnica: “Industria e Logistica oggi.
Tempo di scelte e strategie di sistema”
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Fabrizio Ferrari, Presidente Confindustria Genova
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Gianluca Croce, Presidente Assagenti
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Andrea Giachero, Presidente Spediporto
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Alessandro Cavo, Presidente di Confcommercio Liguria
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Andrea Maria Zucchini, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -
Direttore Territoriale per la Liguria
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12:00
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Conclusioni di Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti
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12:15
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Light lunch
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Le tavole rotonde saranno moderate da Alberto Quarati de “Il
Secolo XIX”