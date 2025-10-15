In Indonesia due incidenti sulla stessa nave nello stesso cantiere causano 14 morti

Stamani nel cantiere navale indonesiano ASL di Tanjung Uncang
(Batam) della ASL Marine Holdings sono morte dieci persone ed oltre
20 sono state ferite a causa di un'esplosione avvenuta a bordo della
Federal II
, una unità Floating, Storage and Offloading
della capacità di 69mila tonnellate di portata lorda di
proprietà della compagnia indonesiana PT Eastern Jason (PTEJ)
sulla quale lo scorso 24 giugno, mentre era nello stesso cantiere
per interventi di manutenzione periodica, era divampato un incendio
che aveva causato la morte di quattro persone e il ferimento di
altrettante.