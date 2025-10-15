Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -9,2%

Prosegue apparentemente inarrestabile, a differenza di quanto
avviene nella totalità degli altri principali porti container
cinesi, la flessione del traffico dei contenitori movimentato dal
porto di Hong Kong che nel terzo trimestre di quest'anno è
stato pari a 3,1 milioni di teu, con una diminuzione del -9,2% sullo
stesso periodo del 2024. Nel solo mese di settembre ne sono stati
movimentati un totale pari a 931mila teu, con un calo del -16,3% sul
settembre 2024.
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico complessivo è
stato pari a 9,7 milioni di teu, con una riduzione del -4,9% sul
periodo gennaio-settembre dello scorso anno.