COSCO Shipping Ports stabilisce il proprio nuovo record di traffico trimestrale dei container

Appena segnato il nuovo record storico di traffico trimestrale
dei container nello scorso periodo aprile-giugno, nel terzo
trimestre del 2025 i container terminal del gruppo cinese COSCO
Shipping Ports hanno superato un'asticella posta ancora più
in alto avendo movimentato complessivamente un traffico record pari
a 29,85 milioni di teu, con una progressione del +3,6% sul terzo
trimestre dello scorso anno. Al raggiungimento del nuovo picco
storico ha contribuito il nuovo record di traffico movimentato dai
terminal esteri del gruppo che è ammontato a 9,16 milioni di
teu (+7,8%), mentre i terminal dell'azienda nei porti cinesi hanno
movimentato 20,69 milioni di teu, volume che rappresenta un
incremento del +1,9% sul periodo aprile-giugno del 2024 ed il terzo
più elevato di sempre essendo inferiore al record di 20,94
milioni di teu movimentati nel terzo trimestre del lontano 2016 e ai
20,87 milioni di teu movimentati nel quarto trimestre dello stesso
anno.
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico complessivo è
stato di 86,52 milioni di teu, in crescita del +5,2% sullo stesso
periodo dello scorso anno, di cui 60,05 milioni di teu movimentati
in Cina (+3,9%) e 26,47 milioni di teu all'estero (+8,2%). Il
traffico movimentato nel solo porto italiano di Vado Ligure dalle
partecipate APM Terminals Vado e Reefer Terminal si è
attestato rispettivamente a 442mila teu (+93,9%) e 28mila teu
(-40,5%). Nel solo terzo trimestre del 2025 APM Terminals Vado e
Reefer Terminal hanno movimentato 181mila teu (+67,6%) e meno di
2mila teu (-88,2%).