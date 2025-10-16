Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Fratelli Neri compra due rimorchiatori prodotti dall'egiziana Misr Tugboats Factory
Saranno presi in consegna nel primo trimestre del 2026
Ismailia
16 ottobre 2025
Il gruppo livornese Fratelli Neri ha siglato ieri a Ismailia un
contratto con il cantiere navale egiziano Misr Tugboats Factory, che
attraverso la Egypt Yachts fa capo alla Suez Canal Authority e alla
South Red Sea Shipyard, per acquisire due rimorchiatori della
capacità di tiro di 90 tonnellate. La consegna dei due nuovi
mezzi navali è prevista per il primo trimestre del 2026.
