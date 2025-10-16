Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
TRASPORTO MARITTIMO
HMM investe 2,8 miliardi di dollari nella costruzione di 12 portacontainer da 13.000 teu e due VLCC
Le navi saranno prese in consegna entro aprile 2029
Seul
16 ottobre 2025
La società armatrice sudcoreana HMM ha ufficializzato un
ingente investimento di 4.027 miliardi di won (2,82 miliardi di
dollari) per ordinare 12 nuove portacontainer da 13.000 teu del
valore complessivo di circa 3.500 miliardi di won e due navi
cisterna very large crude carrier del valore totale di oltre 400
miliardi di won. Otto portacontenitori saranno costruite dalla HD
Hyundai Heavy Industries, che realizzerà anche le due VLCC, e
quattro dalla Hanwha Ocean. Le nuove full container prodotte dalle
società navalmeccaniche sudcoreane potranno essere alimentate
a gas naturale liquefatto. HMM ha precisato che le nuove unità
verranno prese in consegna entro l'aprile 2029.
Per la compagnia di navigazione sudcoreana si tratta del più
rilevante ordinativo emesso dal 2018, anno in cui ordinò 20
navi, di cui 12 portacontainer da 23.000 teu e otto da 14.000 teu
(
del 4
giugno 2018). Nel segmento delle portacontenitori, il programma
è proseguito nel 2021 e nel 2023 con commesse di minor valore
rispettivamente per la costruzione di 12 navi da 13.000 teu e di
nove navi da 9.000 teu
(
del 29
giugno 2021 e 14
febbraio 2023).
