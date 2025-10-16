Accentuata crescita delle performance finanziarie trimestrali di ABB

Nel terzo trimestre di quest'anno i risultati finanziari del
gruppo elvetico ABB hanno registrato un sensibile rialzo. I ricavi
sono ammontati a 9,08 miliardi di dollari, in crescita del +11,4%
sul periodo luglio-settembre del 2024. L'utile operativo è
stato di 1,66 miliardi (+27,0%) e l'utile netto di 1,24 miliardi di
dollari (+32,1%). Nel terzo trimestre del 2025 l'azienda, che opera
nei settori dell'elettrificazione e dell'automazione, ha incamerato
nuovi ordini per un valore complessivo di 9,14 miliardi (+11,6%) e
alla fine del periodo il valore del portafoglio ordini è
risultato pari a 25,05 miliardi (+9,5%). ABB ha reso noto che, nel
segmento dei trasporti e delle infrastrutture, lo stato dei mercati
marittimo e portuali è continuato ad essere consistente,
anche se il livello trimestrale dei nuovi ordinativi è
rimasto stabile, mentre i nuovi ordini sono aumentati notevolmente
nel comparto ferroviario.
Nei primi nove mesi del 2025 il valore totale dei nuovi ordini
si è attestato a 28,14 miliardi di dollari, con un rialzo del
+9,9% sul corrispondente periodo dello scorso anno. I ricavi sono
stati pari a 25,92 miliardi (+6,8%), l'utile operativo a 4,80
miliardi (+23,1%) e l'utile netto a 3,54 miliardi di dollari
(+19,8%).