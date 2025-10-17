Dal MIT la richiesta di intesa per Consalvo a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la richiesta di intesa
per la nomina dell'ingegner Marco Consalvo a presidente
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Orientale. L'intesa è stata trasmessa al presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come previsto
dalla normativa vigente, per completare l'iter formale di
designazione del nuovo vertice dell'ente che amministra i porti di
Trieste e Monfalcone. Fedriga ha comunicato che «la Regione
Friuli Venezia Giulia esprimerà la propria intesa sul
nominativo proposto dal Ministero dei Trasporti per ricoprire il
ruolo di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale, ovvero Marco Consalvo. Consalvo - ha
evidenziato il presidente dell'ente regionale - è una persona
competente e apprezzata con un curriculum di comprovata esperienza
nazionale e internazionale. L'auspicio è che, concluso l'iter
necessario alla nomina, possa assumere quanto prima questo nuovo
importante incarico e riportare all'ordinarietà l'attività
dei nostri scali portuali».
Ricordiamo che Consalvo è amministratore delegato e
consigliere di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa e che la sua
carriera si è pressoché svolta quasi interamente nel
settore aeroportuale (aeroporti di Napoli e Rimini).