Nel primo semestre i ricavi di COSCO Shipping International sono aumentati del +10,3%

COSCO Shipping International (Hong Kong) Co., società
quotata alla Borsa di Hong Kong che è una filiale della COSCO
Shipping (Hong Kong), società integralmente controllata dal
gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co., ha chiuso il
primo semestre di quest'anno con ricavi pari a 1,93 miliardi di
dollari di Hong Kong (248 milioni di dollari USA), con un incremento
del +10,3% sulla prima metà del 2024, ricavi che per la quasi
totalità (1,93 miliardi, +15,6%) è generato dal core
business costituito dai servizi all'intero ciclo di vista
commerciale e operativo delle navi del gruppo COSCO Shipping
Holdings. COSCO Shipping International ha reso noto oggi che la
crescita dei ricavi semestrali è attribuibile principalmente
all'aumento del fatturato nel segmento della produzione e vendita di
vernici navali, i cui ricavi si sono attestati a 822,9 mlioni
(+38,1%), e in quello della compravendita di navi che ha totalizzato
ricavi pari a 97,8 milioni (+97,3%). L'utile operativo è
ammontato a 250,4 milioni di dollari di Hong Kong (+84,2%) e l'utile
netto a 494,6 milioni (+26,0%).