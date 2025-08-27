Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:35 GMT+2
TRASPORTO FERROVIARIO
La casa automobilistica cinese FAW spedisce componenti in Europa via treno
Transit time ridotto a 18 giorni rispetto ai 45 giorni del trasporto marittimo
Changchun
27 agosto 2025
Lunedì la casa automobilistica cinese FAW ha inaugurato
un nuovo servizio ferroviario per il trasporto in Europa di
componenti per i propri veicoli Hongqi, Jiefang e Pentium con
partenza da Changchun, città nel nord-est della Cina dove ha
sede l'azienda e nella regione in cui hanno sede le fabbriche
dell'azienda. FAW ha evidenziato che il servizio ferroviario, che
transita per la città mongola di Manzhouli, consente di
ridurre i tempi di trasporto a 18 giorni rispetto ai 45 giorni del
trasporto marittimo e permette di tagliare i costi logistici di
oltre il 30%, migliorando la competitività internazionale dei
prodotti della FAW.
