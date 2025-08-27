Oggi il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la Grande
Shanghai
, prima delle dieci unità Pure Car & Truck
Carrier (PCTC) di ultima generazione commissionate alla cinese China
Merchants Heavy Industries Jiangsu
(
del 27
ottobre
2022 e 23
gennaio
2023). Di queste, le prime cinque navi sono in grado di
trasportare 9.000 ceu, mentre le successive cinque offriranno una
capacità pari a 9.800 ceu. Dopo la Grande Tianjin
presa in consegna agli inizi di agosto, la Grande Shanghai
è
la seconda unità della flotta del gruppo armatoriale italiano
ad aver ottenuto la notazione Ammonia Ready dal Registro Italiano
Navale (RINA) che certifica che potrà essere convertita
all'utilizzo dell'ammoniaca come combustibile alternativo a zero
emissioni di carbonio. La nave è lunga 220 metri e larga 38
metri, ha una stazza lorda di 91.611 tonnellate ed una velocità
di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia
veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili. La
Grande Shanghai
ha ottenuto anche le notazioni di classe
Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration and Comfort Noise Port.
Inoltre, la Grande Shanghai è dotata di mega
batterie al litio dalla capacità totale di 5 MWh e potrà
ricevere energia elettrica da terra durante le soste in porto negli
scali dotati dell'infrastruttura necessaria azzerando le emissioni.
La nave è dotata di tecnologie per l'ottimizzazione
energetica, tra cui 2.500 metri quadrati di pannelli solari, pitture
siliconiche per ridurre la resistenza all'avanzamento e sistemi
smart di controllo della ventilazione e dell'aria condizionata. Il
motore a controllo elettronico è dotato di sistemi di
trattamento dei gas di scarico per abbattere le emissioni di ossidi
di zolfo (SOx) e di particolato (PM), e di un sistema di riduzione
catalitica selettiva degli ossidi di azoto (NOx) sotto i livelli
TIER III. Ulteriori innovazioni tecnologiche che contribuiscono a
ridurne ulteriormente l'impatto ambientale includono un sistema di
Air Lubrication, un design dello scafo ottimizzato, e un innovativo
timone denominato gate rudder installato per la prima volta su navi
PCTC, composto da due pale foil posizionate ai lati dell'elica che
migliorano l'efficienza propulsiva e la manovrabilità.
La Grande Shanghai sarà utilizzata per potenziare
i servizi Grimaldi dedicati al trasporto di veicoli tra Asia
Orientale e Nord Europa. Anche le altre 15 unità PCTC Ammonia
Ready attualmente in costruzione per il gruppo armatoriale
partenopeo, in consegna tra il 2025 e il 2027, saranno impiegate su
collegamenti dedicati al mercato asiatico.