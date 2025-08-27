Fusione delle sudcoreane HD Hyundai Heavy Industries Co. e HD Hyundai Mipo Co.

Oggi i consigli di amministrazione delle società
navalmeccaniche sudcoreane HD Hyundai Heavy Industries Co. e HD
Hyundai Mipo Co., entrambe parte del gruppo HD Hyundai ed entrambe
quotate alla Borsa di Corea, hanno deliberato la fusione delle due
società tramite un accordo che è stato sottoscritto
oggi stesso e che prevede la fusione per incorporazione di HD
Hyundai Mipo Co. in HD Hyundai Heavy Industries Co. Il rapporto di
fusione è fissato in 0,4059146 azioni ordinarie di HD Hyundai
Mipo Co. per ciascuna azione ordinaria di HD Hyundai Heavy
Industries Co.
Oggi il maggiore azionista della società risultante dalla
fusione, HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., è la HD Korea
Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE) con il 74,18%
delle azioni ordinarie, mentre il maggiore azionista della società
acquisita, HD Hyundai Mipo Co., è sempre la KSOE che possiede
il 42,40% delle azioni ordinarie. Si prevede che la fusione
comporterà una variazione della percentuale di proprietà
del maggiore azionista che scenderà dal 74,18% al 69,29%.
Il completamento della fusione è previsto per il prossimo
primo dicembre.
Le due aziende hanno spiegato che la fusione mira a creare
sinergie e a promuovere una crescita sostenibile integrando
affiliate operanti nel settore della cantieristica navale. Inoltre,
integrando le capacità e le infrastrutture di entrambe le
società, la società risultante dalla fusione si
prevede sarà in grado di espandere ulteriormente le proprie
attività navalmeccaniche e di migliorare ulteriormente la
competitività delle vendite di navi speciali e
dell'acquisizione di ordini. È previsto anche il
miglioramento della capacità di rispondere alle rapide
mutevoli condizioni del mercato e di espandere la base commerciale
attraverso una rete di vendita condivisa.