Il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi ha segnato un nuovo record per il mese di luglio

Lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato 1,53 miliardi di
tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +7,0%
sul luglio 2024 e il nuovo record per questo mese. Il nuovo picco
relativo a luglio è tale sia per le sole merci movimentate
dai porti marittimi attestatesi a 979,7 milioni di tonnellate
(+5,6%) sia per le merci passate attraverso gli inland port
nazionali che sono ammontate a 557,5 milioni di tonnellate (+9,5%).
Così anche il solo traffico con l'estero movimentato a luglio
2025 dai porti cinesi ha registrato un nuovo record per questo mese
essendo stato pari a 474,6 milioni di tonnellate (+5,5%), con nuovi
picchi per le merci internazionali passate sia attraverso i porti
marittimi che i porti interni risultate pari rispettivamente a 427,6
milioni di tonnellate (+6,1%) e 47,0 milioni di tonnellate (+0,9%).
Anche il solo traffico containerizzato movimentato dai porti
marittimi ha segnato un nuovo record per il mese di luglio essendo
stato pari a 26,4 milioni di teu (+3,1%).
Nei primi sette mesi del 2025 i porto cinesi hanno movimentato
globalmente 10,44 milioni di tonnellate di merci, con una
progressione del +4,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, di
cui 6,68 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi
(+2,9%) e 3,76 miliardi di tonnellate dai porti interni (+7,2%). Il
solo traffico con l'estero è stato pari a 3,21 miliardi di
tonnellate (+2,4%), di cui 2,88 miliardi di tonnellate movimentate
dai porti marittimi (+2,2%) e 328,0 milioni di tonnellate dagli
inland port (+3,9%).
Nel periodo gennaio-luglio di quest'anno il solo traffico dei
container nei porti marittimi è stato di 178,7 milioni di teu
(+6,5%).