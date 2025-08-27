Nel secondo trimestre le vendite di dry container prodotti dalla CIMC sono calate del -33%

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi della cinese China
International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) sono ammontati a
76,1 miliardi di yuan (10,6 miliardi di dollari), con un calo del
-3,8% sulla prima metà del 2024, di cui 21,7 miliardi di yuan
generati dal settore della produzione e vendita di container
(-12,9%). L'utile operativo è stato di 2,8 miliardi di yuan
(+33,1%) e l'utile netto di 1,8 miliardi (+26,5%), con un contributo
di oltre 1,4 miliardi dal segmento dei container (+13,2%).
Nei primi sei mesi del 2025 le vendite di contenitori prodotti
dall'azienda sono state pari a 1,22 milioni di teu, con una
flessione del -14,7%, di cui 1,12 milioni di teu di container per
carichi secchi (-18,6%) e 92mila teu di container reefer (+105,8%).
Nel solo secondo trimestre del 2025 sono stati venduti
complessivamente 650mila teu, con una diminuzione del -29,6% sullo
stesso periodo del 2024, di cui 595mila teu per carichi secchi
(-33,1%) e 56mila container frigo (+57,1%).