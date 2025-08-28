COSCO Shipping Ports registra ricavi trimestrali record

Nel secondo trimestre del 2025 la società terminalista
COSCO Shipping Ports ha registrato ricavi record pari a 424,5
milioni di dollari, con un incremento del +12,6% sul corrispondente
periodo dello scorso anno segnato sulla scia del nuovo record
storico trimestrale del traffico dei container movimentato dai
terminal portuali che fanno capo all'azienda cinese
(
del 16
luglio
2025). Anche i costi operativi hanno totalizzato un nuovo
record storico essendo ammontati a 310,7 milioni, con una crescita
del +16,8%. L'utile operativo è stato di 69,6 milioni di
dollari (-0,4%) e l'utile netto di 122,4 milioni (+32,4%).
Nel primo semestre di quest'anno i ricavi di COSCO Shipping
Ports hanno raggiunto il valore record di 806,0 milioni di dollari,
con un rialzo del +13,6% sulla prima metà del 2024 che è
stato trainato dall'aumento marcato dei ricavi generatisi in Europa,
pari a 383,9 milioni (+20,7%), e nelle altre regioni mondiali, pari
a 65,6 milioni (+67,9%), mentre i ricavi prodottisi in Cina hanno
registrato un lieve incremento del +1,1% salendo a 356,5 milioni. I
costi operativi semestrali si sono attestati a 586,9 milioni
(+14,8%), l'utile operativo a 136,9 milioni (+13,5%) e l'utile netto
a 224,5 milioni di dollari (+32,9%).