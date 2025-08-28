In crescita il traffico trimestrale delle merci nei porti marocchini

L'Autorità Portuale di Tanger Med ha reso noto che nel
secondo trimestre di quest'anno il porto marocchino ha movimentato
un traffico di 41 milioni di tonnellate di merci rispetto a 35
milioni di tonnellate nello stesso periodo del 2024. Marsa Maroc, la
società che gestisce i terminal negli altri principali porti
nazionali, ha comunicato che nel secondo trimestre del 2025 il
traffico movimentato è stato pari a 17,7 milioni di
tonnellate, in crescita del +9%.
Nel primo semestre di quest'anno il traffico complessivo delle
merci nel porto di Tanger Med è ammontato a 79 milioni di
tonnellate rispetto a 69 milioni nella prima metà del 2024.
Nel periodo il traffico nei terminal portuali di Marsa Maroc è
stato di 33,6 milioni di tonnellate (+8%), con un solo traffico
containerizzato che è stato pari a 1,5 milioni di teu (+6%),
di cui 855mila teu di trasbordi (+4%) e 651mila teu in import-export
(+8%).