Nel secondo trimestre i terminal portuali di CMPort hanno movimentato un traffico dei container record

Nel secondo trimestre di quest'anno i terminal portuali del
gruppo China Merchants Port Holdings Co. (CMPort) hanno movimentato
un traffico dei container record pari a 38,38 milioni di teu, con
una progressione del +2,8% sullo stesso periodo del 2024, nuovo
picco storico trimestrale che è stato generato sia dal nuovo
record del traffico movimentato nei terminal cinesi che è
stato pari a 28,58 milioni di teu (+1,9%) sia dal nuovo record dei
volumi movimentati dai terminal esteri del gruppo che sono ammontati
a 9,80 milioni di teu (+5,4%).
Anche l'intero primo semestre del 2025 si è chiuso con un
nuovo record storico di traffico containerizzato nei terminal del
gruppo che è risultato pari a 78,84 milioni di teu, in
crescita del +4,3% sulla prima metà dello scorso anno, con
nuovi record sia del traffico movimentato in Cina che di quello
movimentato all'estero che sono risultati rispettivamente pari a
55,63 milioni di teu (+4,0%) e 19,21 milioni di teu (+5,0%).
Inoltre, nei primi sei mesi del 2025 i terminal portuali di CMPort
hanno movimentato 262,5 milioni di tonnellate di rinfuse, con un
calo del -4,2%.
L'azienda cinese ha archiviato il primo semestre di quest'anno
con ricavi pari a 6,5 miliardi di dollari di Hong Kong (828 milioni
di dollari USA), con un aumento del +11,4%. L'utile operativo è
stato di 2,7 miliardi (-8,9%) e l'utile netto di 4,2 miliardi di
dollari di Hong Kong (-14,2%).