DHL eCommerce ha acquisito una quota di minoranza nella saudita AJEX Logistics Services

La divisione del gruppo DHL per il segmento dell'e-commerce ha
acquisito una quota di minoranza nella saudita AJEX Logistics
Services del gruppo Ajlan & Bros Holding di Riyadh. La AJEX, che
è stata costituita nel 2021, ha una flotta di 1.200 veicoli e
duemila dipendenti. Commentando l'acquisizione, l'amministratore
delegato di DHL eCommerce, Pablo Ciano, ha reso noto che nell'ambito
della propria strategia per il 2030 “Accelerate Sustainable
Growth” il gruppo DHL sta investendo 500 milioni di euro in
mercati ad elevato potenziale come quello dell'Arabia Saudita.