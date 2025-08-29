Il MIT ha chiesto alla Regione l'intesa per la nomina di Bagalà a presidente dell'AdSP della Sardegna

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato al
presidente della Regione autonoma della Sardegna, Alessandra Todde,
la richiesta di intesa per la nomina di Domenico Bagalà a
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna. Bagalà, che a metà di questo mese è
stato nominato dal ministro Salvini nella carica di commissario
straordinario dello stesso ente portuale sardo, ha ricoperto
incarichi dirigenziali in diverse società terminaliste, tra
cui la Medcenter Container Terminal del porto di Gioia Tauro, la
Eurogate Tanger del porto marocchino di Tanger Med e la Cagliari
International Container Terminal del porto di Cagliari.