Nel primo semestre le vendite di container della Singamas sono diminuite del -10%

Nel primo semestre di quest'anno le vendite di container
prodotti dalla cinese Singamas Container Holdings sono diminuite del
-10% rispetto alla prima metà del 2024 essendo state pari a
84mila teu. Inoltre il prezzo medio di vendita è risultato
inferiore del -3,8% essendo ammontato a 1.845 dollari per container
da 20' per carichi secchi.
Nei primi sei mesi del 2025 i ricavi dell'azienda hanno
totalizzato 251,6 milioni di dollari (+3,6%), di cui 236,2 milioni
generati dalla vendita dei container (+3,3%), inclusi 135,3 milioni
dalla vendita di dry container (-18,1%), 10,5 milioni dalla vendita
di container tank (+1,4%) e 80,4 milioni generati dalla vendita di
container speciali e da parti di container (+60,2%), e 15,4 milioni
di dollari derivanti dai servizi logistici operati dalla Singamas
(+8,9%). L'utile operativo si è attestato a 14,7 milioni
(+2,6%) e l'utile netto a 15,0 milioni di dollari (-13,1%).