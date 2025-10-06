Porto di Salerno, riprendono i lavori per il completamento di “Porta Ovest”

Sarà completato il progetto “Porta Ovest” in
corso al porto di Salerno. Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha approvato la delibera del commissario straordinario
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
del 29 luglio scorso che prevede un assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione 2025. La variazione di bilancio ha
interessato fondi per 21 milioni di euro necessari per completare
l'opera, anticipati dall'ente portuale campano ma oggetto di un
protocollo d'intesa siglato con la Regione Campania che ha investito
nell'opera.
Grazie all'approvazione di questo provvedimento, nelle prossime
settimane riprenderanno quindi i lavori di Salerno Porta Ovest che -
ha evidenziato il commissario straordinario dell'AdSP, Andrea
Annunziata, consentiranno «di portare a conclusione le
importanti opere necessarie per migliorare la viabilità in
uscita e in entrata del porto di Salerno».
Intanto, il vice presidente del Consiglio e ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il
decreto con cui viene conferito a Eliseo Cuccaro l'incarico di
commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale, l'ente che governa i porti di Napoli,
Salerno e Castellammare di Stabia. Cuccaro assumerà
l'incarico domani con lo scopo - ha specificato il dicastero in una
nota - di assicurare la continuità amministrativa e la piena
operatività dell'Autorità fino al ripristino degli
organi di vertice ordinari.
Il Ministero ha rivolto un sentito ringraziamento all'avvocato
Andrea Annunziata per il lavoro svolto e l'impegno profuso per la
regolare gestione delle attività portuali negli ultimi mesi.
Annunziata si è quindi dimesso dall'incarico di commissario
straordinario dell'ente portuale con decorrenza da domani. «Grazie
- ha dichiarato Annunziata - al ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Matteo Salvini, e al viceministro Edoardo Rixi per la
fiducia accordatami. Il lavoro fatto in questi quattro anni oltre a
raggiungere importanti risultati, ha creato tutti i presupposti per
delineare un roseo futuro ai porti di Napoli, Salerno e
Castellammare di Stabia. L'approvazione del documento di
programmazione strategica dell'AdSP del Mare Tirreno Centrale e i
tre piani regolatori dei porti, sono strumenti indispensabili per
accompagnare la crescita di questi scali. In particolare con gli
interventi finanziati dal PNRR (con alcuni cantieri chiusi in
anticipo) e i lavori che stanno accompagnando la transizione
ecologica , nei prossimi anni, aumenterà ancora di più
la competitività dei porti del Sistema. Come ho avuto modo di
ribadire nella mia lettera di dimissioni al ministro Salvini - ha
concluso Annunziata - sono e resto a disposizione per accompagnare
la transizione della nuova governance a cominciare dal passaggio di
consegne al dottor Eliseo Cuccaro a cui vanno i miei più
sinceri auguri di buon lavoro».