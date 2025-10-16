P&O Maritime Logistics completa l'acquisizione della quota di controllo in NovaAlgoma Cement Carriers

P&O Maritime Logistics (POML), controllata al 100% da DP
World, a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie
approvazioni regolamentari ha completato l'acquisizione della quota
di controllo in NovaAlgoma Cement Carriers (NACC), il principale
operatore mondiale di navi per il trasporto pneumatico di cemento
(
del 3
luglio
2025). L'acquisizione rafforza la presenza di DP World
nei settori breakbulk e dry bulk, in particolare nei flussi di
carichi legati alla realizzazione di nuove infrastrutture. Con
l'espansione nella logistica del cemento, DP World amplia le proprie
capacità lungo l'intera catena di approvvigionamento e
migliora i servizi offerti ai titolari di carichi nei mercati chiave
in crescita.
Fondata nel 2016 come joint venture tra Nova Marine Holding e
Algoma Central Corporation, NACC è specializzata nel
trasporto globale di merci secche alla rinfusa - principalmente
cemento - utilizzando navi moderne dotate di sistemi pneumatici
avanzati, e servendo i mercati, più importanti per le
infrastrutture, del Nord America, Europa, Mediterraneo, Asia
meridionale e Caraibi.
L'operazione esclude le partecipazioni di NACC nelle joint
venture in Europa settentrionale, Indonesia e Grecia. Gli attuali
azionisti, Nova Marine Holding SA (Svizzera) e Algoma Central
Corporation (Canada), mantengono una significativa partecipazione di
minoranza. La leadership operativa attuale di NACC resterà
invariata, mentre la supervisione strategica sarà di
competenza di P&O Maritime Logistics. A conferma ulteriore di
una continuità nella governance, Vincenzo Romeo verrà
confermato nella carica di amministratore delegato, mentre Salvatore
Pugliese continuerà a ricoprire quella di direttore generale
e commerciale.