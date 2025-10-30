COSCO Shipping Ports registra ricavi trimestrali record

Nel terzo trimestre di quest'anno, periodo nel quale ha
registrato il nuovo record di traffico containerizzato trimestrale
movimentato dai terminal portuali del gruppo
(
del 15
ottobre
2025), la cinese COSCO Shipping Ports ha segnato anche
il proprio nuovo record storico di ricavi trimestrali che sono
ammontati 428,7 milioni di dollari, con un incremento del +7,4% sul
terzo trimestre del 2024. Più accentuata la crescita dei
costi operativi attestatisi a 321,3 milioni (+11,2%). Utile
operativo e utile netto hanno accusato cali rispettivamente del
-10,7% e -3,6% scendendo a 62,0 milioni e 99,2 milioni di dollari.
Nei primi nove mesi del 2025 i ricavi del gruppo terminalista
cinese sono stati pari a 1,23 miliardi di dollari, con un aumento
del +11,4% sul corrispondente periodo dello scorso anno. I costi
operativi hanno totalizzato 908,2 milioni (+13,5%). L'utile
operativi è stato di 198,9 milioni (+4,7%) e l'utile netto di
323,6 milioni di dollari (+19,1%).