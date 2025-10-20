Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +0,7%

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel
porto di Long Beach è stato pari a 2,64 milioni di teu,
volume che rappresenta un incremento del +0,7% sullo stesso periodo
del 2024, il nuovo record per questo periodo dell'anno e il secondo
miglior risultato di sempre essendo inferiore solo al record storico
di 2,73 milioni di teu segnato nell'ultimo trimestre del 2024.
Inoltre, nel periodo luglio-settembre del 2025 è stato
registrato anche il record storico di movimentazione di contenitori
vuoti che è ammontata a 1,07 milioni di teu (+5,5%). I
container pieni allo sbarco e all'imbarco, invece, sono diminuiti
rispettivamente del -1,0% e -8,5% a 1,30 milioni e 272mila teu.
Il lieve aumento del traffico complessivo totalizzato nel terzo
trimestre di quest'anno è stato generato dall'incremento anno
su anno del +7,0% segnato nel solo mese di luglio, mentre ad agosto
e a settembre i volumi sono calati del -1,3% e -3,9%.
Nei primi nove mesi del 2025 lo scalo portuale californiano ha
movimentato un totale di 7,39 milioni di teu, con un rialzo del
+6,8% sul corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 3,58
milioni di teu pieni allo sbarco (+5,6%), 829mila teu pieni
all'imbarco (-5,2%) e 2,98 milioni di teu vuoti (+12,5%).