ONE non applicherà soprannoli per le nuove tasse statunitensi sulle navi cinesi

La compagnia di navigazione containerizzata Ocean Network
Express (ONE) di Singapore ha reso noto oggi che non applicherà
alcun supplemento di prezzo alle proprie spedizioni marittime
correlato all'introduzione a partire del prossimo 14 ottobre delle
nuove tasse, il cui valore sarà progressivamente elevato nei
prossimi tre anni, a carico dei servizi di trasporto marittimo
operati con navi di proprietà o gestione o costruzione cinese
che faranno scalo nei porti statunitensi, i cui importi sono stati
annunciati ad aprile dall'Office of the United States Trade
Representative
(
del 18
aprile
2025).
Inoltre ONE ha evidenziato che si impegna ad assicurare
l'affidabilità dei propri servizi e che la propria rete di
servizi al momento non subirà alcuna modifica.