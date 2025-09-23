DBA fornirà il nuovo Terminal Operating System del porto georgiano di Batumi

L'italiana DBA Group, società specializzata nella
connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del
ciclo di vita delle infrastrutture, ha firmato tramite la
controllata DBA un contratto con Batumi Sea Port per la fornitura,
lo sviluppo e l'implementazione del nuovo Terminal Operating System
(TOS) del porto georgiano di Batumi. La nuova piattaforma software,
interamente progettata da DBA, consentirà la completa
digitalizzazione dei processi logistici portuali, con l'obiettivo di
automatizzare la gestione delle operazioni del terminal, ottimizzare
la pianificazione delle risorse e migliorare l'efficienza e la
tracciabilità dei flussi di merci. Il sistema includerà,
inoltre, funzionalità avanzate di Electronic Data Interchange
(EDI), reportistica e monitoraggio dati.
Il progetto di Batumi, della durata complessiva di 11 mesi,
comprende tutte le fasi di sviluppo, test e collaudo operativo del
sistema del porto, il quale rappresenta un nodo logistico di
crescente importanza per i traffici tra Asia ed Europa.
«Questo progetto - ha commentato Raffaele De Bettin, CEO
di DBA Group - rafforza ulteriormente la nostra presenza lungo il
Middle Corridor, la Nuova Via della Seta, un'area nella quale
vogliamo continuare a investire in innovazione, consolidando
ulteriormente il nostro ruolo di player strategico dopo le
esperienze già avviate in Bulgaria (Burgas e Varna), Georgia
(NPCS) e Azerbaijan (porto di Baku)».