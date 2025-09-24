Accordo per accelerare l'implementazione della robotica nei processi produttivi di Fincantieri

Fincantieri ha siglato un accordo di collaborazione pluriennale
con Idea Prototipi Srl finalizzato a garantire una rapida
integrazione di soluzioni cobotiche portatili multipurpose nella
catena produttiva del gruppo navalmeccanico, con l'obiettivo di
rafforzare l'automazione, la digitalizzazione e la sostenibilità
delle proprie attività produttive, favorendo al contempo la
creazione di un ecosistema industriale altamente innovativo.
L'obiettivo è di accelerare l'adozione di nuove soluzioni
tecnologiche all'interno dei processi produttivi di Fincantieri, in
Italia e all'estero. Grazie al contributo di Idea Prototipi, azienda
friulana all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni integrate
hardware e software nell'ambito della robotica industriale, il
gruppo potrà integrare rapidamente soluzioni avanzate,
adattandole alle specifiche esigenze del settore navale, attraverso
un percorso di co-sviluppo improntato all'agilità e alla
flessibilità.
«L'industria manifatturiera nazionale - ha affermato
Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale
di Fincantieri, commentando l'accordo - ha la possibilità di
utilizzare le nuove tecnologie produttive per prolungare e
proiettare la nostra leadership nel futuro. Fincantieri negli ultimi
tre anni ha investito nella robotizzazione dei processi
navalmeccanici con imprenditorialità e spirito pionieristico
con un progetto che abbiamo chiamato “innovazione
cantierabile”. Questo accordo dimostra che la collaborazione
con il tessuto delle PMI è il modo più efficace per
accelerare la validazione di nuove tecnologie produttive in ambito
industriale navale creando valore di lungo termine lungo tutta la
catena. Ritengo che Fincantieri possa essere un laboratorio per il
Paese su questi temi. È l'inizio di un percorso lungo ma
siamo molto contenti delle evidenze incoraggianti che stiamo
raccogliendo ogni giorno dal campo grazie al team di esperti che
abbiamo messo a lavoro insieme a bellissime realtà come Idea
Prototipi».