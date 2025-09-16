Attesa a Ravenna la prima nave commerciale alla banchina pubblica in Largo Trattaroli

È attesa domani nel porto di Ravenna la prima nave
commerciale alla banchina pubblica in Largo Trattaroli che è
stata realizzata dall'Autorità di Sistema Portuale
nell'ambito del progetto Hub Portuale di Ravenna, la cui costruzione
è terminata nel settembre del 2024 ed è attualmente
parzialmente occupata dal cantiere per la costruzione della diga del
rigassificatore. Si tratta della car carrier AICC Huanghu della
compagnia AICC, lunga duecento e larga trentotto metri, che
trasporta dalla Cina autovetture del brand Omoda & Jaecoo, di
cui circa 1.100 veicoli destinati al mercato italiano che saranno
sbarcati grazie alla Compagnia Portuale di Ravenna e saranno
collocati e stoccati presso i piazzali attrezzati di nuova
costruzione gestiti da Asia - Altmann Sapir Intermodal Automotive in
Trattaroli che occupano una parte della più grande area di
proprietà di Sapir destinata al nuovo terminal container.