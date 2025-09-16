Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:46 GMT+2
PORTI
Oltre 40 le manifestazioni d'interesse per lo sviluppo del porto ucraino di Chornomorsk
Oggi la prima riunione della commissione di gara
Kiev
16 settembre 2025
Oggi, in occasione della prima riunione della commissione di
gara per la selezione dell'investitore che parteciperà allo
sviluppo del porto ucraino di Chornomorsk, il vice ministro dello
Sviluppo delle Comunità e dei Territori dell'Ucraina, Andriy
Kashuba, che è stato nominato presidente della commissione,
ha reso noto che il progetto di partenariato pubblico-privato ha
suscitato l'interesse di oltre 40 operatori portuali e investitori
internazionali provenienti da quattro continenti.
Kashuba ha evidenziato che il progetto comporterà il più
rilevante investimento nella storia dei porti ucraini prevedendo
l'impiego di centinaia di milioni di dollari per la modernizzazione
delle infrastrutture e delle attrezzature e che il progetto
assicurerà oltre 1,1 miliardi di dollari di entrate statali
nell'arco di 40 anni e il mantenimento di oltre mille posti di
lavoro. Inoltre, il vice ministro ha specificato che il progetto
prevede nei primi tre anni il ripristino del traffico dei container
sino ad arrivare ad un volume pari a 250mila teu all'anno, per
successivamente salire al livello prebellico di oltre mezzo milione
di teu.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore