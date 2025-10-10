Marcata riduzione del fatturato trimestrale delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e WHL

Nel terzo trimestre di quest'anno l'ulteriore discesa del valore
dei noli marittimi ha avuto, come per gli altri principali attori
del mercato, un impatto considerevole sul fatturato delle tre prime
compagnie di navigazione containerizzate di Taiwan che hanno chiuso
il periodo con una rilevante contrazione del volume d'affari. Nel
trimestre luglio-settembre del 2025 il fatturato della Evergreen
Marine Corporation è ammontato a 96,7 miliardi di dollari di
Taiwan (quasi 3,2 miliardi di dollari USA), con una flessione del
-36,7% sullo stesso periodo del 2024. I ricavi trimestrali della
Yang Ming Marine Transport Corporation si sono attestati a 42,1
miliardi di dollari taiwanesi (-42,2%) e quelli della Wan Hai Lines
(WHL) a 35,0 miliardi (-35,7%).
Nei primi nove mesi del 2025 il fatturato della Evergreen è
stato di 293,1 miliardi di dollari taiwanesi, con una riduzione del
-15,7% sul corrispondente periodo dello scorso anno, quello della
Yang Ming di 126,3 miliardi (-25,4%) e il fatturato della WHL di
107,0 miliardi (-11,1%).