25 novembre 2025 Le Aziende informano Accelleron: collaborazione intersettoriale per accelerare i combustibili a zero emissioni nello shipping

In occasione della London International Shipping Week (LISW25), Accelleron ha presentato il suo primo report dedicato alla decarbonizzazione marittima, Accelerating to Net Zero - Deadlock: What's Stopping Shipping's Carbon-Neutral Fuel Transition? L'analisi invita il settore marittimo a unire le forze con altri comparti hard-to-abate per liberare il pieno potenziale dell'idrogeno verde e degli e-fuel, elementi indispensabili per completare la transizione energetica dello shipping. Il report delinea un quadro chiaro del principale collo di bottiglia della transizione energetica. Secondo l'analisi di Accelleron, gli sforzi congiunti del settore in termini di efficienza delle navi, digitalizzazione e retrofit potrebbero ridurre collettivamente le emissioni di CO₂ di oltre il 30% entro il 2030 - un livello sufficiente a superare gli obiettivi IMO di breve termine - ma si tratta solo di un guadagno temporaneo. Da soli, questi interventi non sono sufficienti a raggiungere il target net-zero al 2050 fissato dall'International Maritime Organization (IMO). Per decarbonizzare completamente, il settore deve aumentare in modo significativo la produzione e l'utilizzo di idrogeno verde e dei suoi derivati.

Una sfida globale

La domanda energetica dello shipping è enorme, così come sarà la sua quota nella futura economia dell'idrogeno. Il report stima che il solo trasporto marittimo avrà bisogno, entro il 2050, di 100-150 milioni di tonnellate di idrogeno verde all'anno, e di 2-3 trilioni di dollari di investimenti da oggi al 2050. Nel frattempo, altri settori ad alta intensità energetica - tra cui acciaio, cemento, aviazione e agricoltura - richiederanno complessivamente circa 500-600 milioni di tonnellate di idrogeno verde, per un investimento stimato di 9 trilioni di dollari necessari a renderlo disponibile su larga scala. Tuttavia, gli attuali progetti in pipeline a livello globale rappresentano appena 38 milioni di tonnellate, sostenuti da meno di 320 miliardi di dollari già investiti. “Ma proprio questo divario è la faglia che si trova al centro della transizione energetica bloccata dello shipping,” afferma Daniel Bischofberger, CEO di Accelleron. “La parte più complessa del nostro percorso di decarbonizzazione è la scalabilità dell'idrogeno verde come base degli e-fuel, una sfida resa esponenzialmente più difficile dal fatto che nessun settore può affrontarla da solo. Ed è proprio questa fase a determinare se riusciremo a raggiungere il net zero in tempo - o se non ci riusciremo affatto.”

La soluzione: aggregare la domanda per superare lo stallo

Il report sostiene che il settore marittimo non può - e non deve - sostenere da solo i costi della rivoluzione dell'idrogeno. Accelleron invita a una collaborazione tra settori che tradizionalmente operano a compartimenti stagni. Aggregando la domanda di idrogeno insieme a settori quali acciaio, agricoltura e produzione di energia, lo shipping può contribuire a ridurre i rischi dei mega-progetti e rendere economicamente sostenibile una produzione su larga scala. La domanda aggregata, secondo lo studio, potrebbe trasformare l'attuale competizione per e-fuel scarsi in un impegno collettivo verso la decarbonizzazione globale. Schemi di investimento condivisi, contratti di acquisto congiunti e infrastrutture integrate accelererebbero la disponibilità dei combustibili, stabilizzerebbero i prezzi e ridurrebbero i rischi della supply chain. Questo approccio trasversale si allinea alle discussioni più recenti all'interno della comunità energetica, sempre più orientata a considerare gli ecosistemi dell'idrogeno come interdipendenti e non specifici per settore. Il trasporto marittimo, grazie alla sua dimensione globale e all'esperienza logistica, può svolgere un ruolo catalizzatore nella produzione, distribuzione e logistica dei combustibili sintetici e a base di idrogeno. Per prima cosa, è importante comprendere le barriere interconnesse - o stalli - che impediscono al settore di affrontare autonomamente la transizione energetica.

I cinque colli di bottiglia nella transizione ai combustibili carbon-neutral dello shipping

Incertezza sui percorsi energetici

Il settore dello shipping si trova di fronte a una domanda frammentata, dovuta alla presenza di diversi percorsi competitivi per i combustibili (GNL, biocarburanti, e-fuel), che impedisce di far crescere su larga scala un singolo combustibile a zero emissioni. L'idrogeno verde è considerato fondamentale per la decarbonizzazione a lungo termine, ma la frammentazione tra settori e la mancanza di domanda consolidata ne rallentano lo sviluppo. Oggi lo shipping non è più il principale utilizzatore dei combustibili residui fossili: deve infatti competere con altri settori - come aviazione e acciaio - per accedere ai combustibili premium.

Produzione di combustibili centralizzata

I modelli di produzione di idrogeno verde ed e-fuel si basano su hub produttivi di dimensioni paragonabili a piccoli stati per ottenere prezzi competitivi, concentrando così l'offerta in specifiche aree geografiche. Questo limita la flessibilità tradizionale dello shipping, in particolare per gli operatori bulk e tramp che seguono rotte imprevedibili, mentre gli operatori container possono adattarsi più facilmente a forniture centralizzate. Inoltre, la minore densità energetica dei nuovi combustibili richiede rifornimenti più frequenti, con impatti su modelli operativi e costi.

Il paradosso della finanza verde

Nonostante trilioni di dollari vengano investiti globalmente in fondi ESG, solo una piccola parte raggiunge lo shipping, a causa della frammentazione della proprietà, della lunga vita delle navi e dell'incertezza normativa. Gli incentivi sono divisi tra armatori, noleggiatori e proprietari di carico, e la mancanza di contratti a lungo termine scoraggia gli investitori. Il maggior costo dei combustibili verdi funziona per merci destinate al consumatore finale, ma le commodities bulk non possono sostenere questi oneri, limitando così il potenziale della finanza verde.

Ambizione regolatoria vs realtà di implementazione

Il Net Zero Framework dell'IMO è ambizioso, poiché prevede l'introduzione di un prezzo globale del carbonio, ma incentivi e finanziamenti non saranno disponibili prima del 2028 - troppo tardi per progetti che richiedono investimenti immediati. Il disallineamento tra regolamenti globali e regionali (ad esempio IMO vs UE sui biocarburanti) frammenta domanda e segnali di investimento. Per sbloccare il capitale necessario allo sviluppo di idrogeno verde ed e-fuel sono indispensabili armonizzazione normativa e maggiore chiarezza.

Infrastrutture nei porti insufficienti

Anche disponendo di finanza e regolamentazione adeguate, i combustibili non possono essere distribuiti senza infrastrutture portuali sufficienti, che includano energia, acqua, stoccaggio e condotte. I porti devono affrontare la competizione per le risorse e bilanciare i sistemi di bunkeraggio tradizionali con quelli destinati ai nuovi combustibili. Permessi e standard di sicurezza rappresentano ulteriori colli di bottiglia; non tutti i porti possono, né devono, trasformarsi in hub produttivi di idrogeno.

Risoluzione degli stalli: collaborazione cross-settoriale

Lo shipping da solo non può innescare lo sviluppo dell'idrogeno verde, così come nessun altro settore può farlo autonomamente. La chiave per sbloccare la transizione energetica è la collaborazione tra aviazione, acciaio, cemento, chimica, energia e agricoltura. L'aggregazione della domanda cross-settoriale può risolvere ogni stallo, creando impegni finanziabili, infrastrutture condivise, regolamentazioni armonizzate e un uso più efficiente delle risorse. I porti si trovano naturalmente al centro di questa collaborazione. Già fulcro del commercio e dell'energia globale, possono facilitare la cooperazione tra settori per affrontare la sfida della scalabilità dei combustibili a zero emissioni. In un'economia dello shipping a emissioni zero, alimentata da idrogeno verde ed e-fuel, i porti possono assumere ruoli diversi a seconda delle loro caratteristiche: alcuni come produttori autosufficienti di combustibile, altri come connettori, punti di ricezione o fonti di esportazione, in base a geografia, risorse e flussi commerciali.

Collaborazione tra settori: la via per superare gli stalli

Otto insight fondamentali e raccomandazioni strategiche

L'efficienza resta la leva più conveniente per la decarbonizzazione e deve essere prioritaria per il settore marittimo, sia per raggiungere gli obiettivi a breve termine, sia per preparare le navi a un uso ottimale dei futuri combustibili a zero emissioni.

Sebbene le navi siano tecnologicamente pronte - con le unità dual-fuel ormai dominanti nei portafogli ordini - l'offerta di e-fuel resta ben al di sotto dei livelli necessari per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione. L'idrogeno verde è indispensabile: lo shipping ne richiederà tra 100 e 150 milioni di tonnellate entro il 2050, competendo con altri settori. Solo alleanze cross-settoriali potranno consentire di raggiungere i volumi produttivi necessari affinché shipping e altri settori possano arrivare al net-zero. I biocarburanti, pur utili nel breve periodo, rappresentano solo una soluzione temporanea, a causa della disponibilità limitata e della competizione con i settori alimentare e aviazione. La cattura del carbonio sarà cruciale, sia per la produzione di e-fuel sia per contenere le emissioni fossili durante la transizione. Per colmare il divario nella finanza verde, è necessario sviluppare nuovi strumenti finanziari e consolidare la domanda, così da liberare i trilioni di dollari oggi disponibili nei capitali ESG. Il raggiungimento degli obiettivi climatici globali dipenderà anche da politiche e incentivi nazionali allineati al framework net-zero dell'IMO. I porti costituiscono la piattaforma naturale per guidare la transizione energetica cross-settoriale, ma sarà necessario un nuovo tipo di leadership per coordinare stakeholder e risorse in modo efficace.

Il ruolo degli stakeholder

Tutti i player della catena del valore hanno un ruolo chiave nel superamento degli stalli. Armatori e operatori dovrebbero puntare a migliorare l'efficienza delle navi tramite aggiornamenti tecnologici e sistemi avanzati di monitoraggio digitale. I produttori di combustibili devono accelerare lo sviluppo dei progetti e collaborare strettamente con porti multi-settoriali per consentire la distribuzione su larga scala dei combustibili alternativi. I porti sono fondamentali per aggregare la domanda, coordinare le infrastrutture e favorire la collaborazione tra settori industriali diversi. Allo stesso tempo, governi e autorità regolatorie devono armonizzare incentivi e sistemi di certificazione, garantendo stabilità politica a lungo termine per attrarre investimenti e dare chiarezza al mercato. Infine, gli investitori sono invitati a sviluppare strumenti di finanza mista e fondi aggregati che coinvolgano più settori, contribuendo a ridurre i rischi dei progetti iniziali e a mobilitare capitali su larga scala.

Dall'analisi all'azione: una responsabilità condivisa

Accelleron conferma quanto ormai riconosciuto da molti esperti: la decarbonizzazione dello shipping dipende strettamente dall'economia globale dell'idrogeno. La pubblicazione del rapporto al LISW25 evidenzia il ruolo dell'azienda non solo come fornitore di tecnologie, ma anche come interlocutore attivo nel dibattito sulla decarbonizzazione. In una tavola rotonda successiva alla presentazione, esperti dei settori industriale e dell'energia hanno proposto percorsi per creare framework congiunti, accelerare la diffusione dell'idrogeno e rendere lo shipping a zero emissioni competitivo in termini di costi. I temi chiave evidenziavano la necessità di segnali politici chiari, standard di certificazione uniformi per i combustibili verdi e strumenti finanziari per ridurre i rischi degli investimenti iniziali, sottolineando l'importanza della trasparenza e della condivisione dei dati tra i settori - un ambito in cui l'esperienza di Accelleron in soluzioni digitali e analisi delle performance può giocare un ruolo fondamentale. Il rapporto Deadlock si conclude con un invito all'azione: raggiungere uno shipping a emissioni zero entro il 2050 sarà possibile solo attraverso iniziative coordinate e cross-settoriali che colleghino il trasporto marittimo all'ecosistema globale dell'idrogeno. Nella prefazione, Bischofberger sottolinea che il percorso verso il net zero non è solo una sfida tecnologica, ma anche organizzativa e culturale.

“Raggiungere il net zero non riguarda solo combustibili o sistemi, ma la costruzione di un nuovo paradigma di partnership,” scrive. “Lo shipping ha sempre prosperato grazie alla collaborazione e al pragmatismo. Ora deve estendere questo spirito oltre il proprio settore per assicurarsi i combustibili necessari a un futuro decarbonizzato.” Il rapporto completo, Deadlock: What's Stopping Shipping's Carbon-Neutral Fuel Transition?, è disponibile sul sito di Accelleron per il download e si rivolge a chiunque sia interessato a conoscere le sfide e le opportunità della transizione energetica globale.