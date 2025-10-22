Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
TRASPORTO MARITTIMO
Accordo di cooperazione tra Grimaldi e China Merchants Shenzhen RoRo Shipping
Prevista l'offerta di maggiore capacità e una rete di servizi più ampia ed efficiente a supporto delle esportazioni cinesi
Napoli
22 ottobre 2025
La cinese China Merchants Shenzhen RoRo Shipping (Haina Cang) e
il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi hanno firmato un accordo
quadro di cooperazione con l'obiettivo condiviso di creare un
maggiore valore per i propri clienti. L'intesa che sfrutta la forte
complementarità tra le due realtà e prevede molteplici
aree di collaborazione che vanno dalle sinergie operative
all'integrazione delle rispettive reti di servizi. Grimaldi ha
specificato che, grazie a questa cooperazione, i clienti potranno
beneficiare di una maggiore capacità di carico, di un
utilizzo ottimale delle risorse, di una logistica terrestre
potenziata e di una rete di servizi più estesa ed efficiente.
La società italiana ha evidenziato, inoltre, che
l'accordo si fonda su una lunga tradizione ed esperienza nei mercati
cinese ed europeo, nonché su una rete estremamente diffusa
nell'area euro-mediterranea, offrendo così un vantaggio
competitivo unico per le crescenti esportazioni cinesi.
China Merchants Shenzhen RoRo Shipping e il gruppo Grimaldi
hanno ribadito anche il proprio impegno comune verso l'innovazione,
l'affidabilità e una crescita sostenibile nei settori della
logistica e del trasporto marittimo a livello globale.
