Nel porto di Napoli la Guardia Costiera ha posto in stato di
fermo la rinfusiera Tanais Dream
per gravi irregolarità
a bordo concernenti violazioni delle norme internazionali sulla
salvaguardia della vita umana in mare. La portarinfuse, che
trasporta granaglie, batte bandiera del Belize ed ha un equipaggio
tutto di nazionalità russa.
L'ordine di detenzione è stato emesso dal nucleo Port
State Control al termine di una lunga e complessa attività a
bordo. In particolare, un'approfondita ispezione ha fatto emergere
gravi carenze igieniche nelle cabine equipaggio, locali pubblici e
locali d'intrattenimento, assenza delle necessarie provviste di
bordo per affrontare il successivo viaggio, presenza di insetti in
cucina, locali provviste e mense equipaggio. Inoltre sono state
accertate gravi compromissioni agli impianti di
riscaldamento/ventilazione delle cabine equipaggio, assenza delle
prescritte certificazioni del cuoco di bordo, locali macchine con
copiose perdite provenienti dai generatori di bordo e motore
principale oltre svariate difformità in materia di maritime
security, nonché ai requisiti prescritti dalle principali
convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione e per
la prevenzione degli inquinamenti marini.
Nei prossimi giorni, sotto la diretta responsabilità
dello Stato di bandiera del Belize, la Tanais Dream dovrà
essere sottoposta alle verifiche tecniche e documentali necessarie a
garantirne la sicurezza. Solo successivamente il team della Guardia
Costiera, agli ordini del contrammiraglio Gaetano Angora, comandante
del porto di Napoli e direttore marittimo della Campania, ritornerà
a bordo per un'ulteriore ispezione e, in caso di esito positivo,
autorizzerà la partenza della nave. Inoltre, il comandante e
l'armatore della nave portarinfuse detenuta saranno assoggettati al
pagamento di un importo di circa 4.000 euro per il pagamento di una
sanzione amministrativa e per ulteriori oneri connessi al fermo
amministrativo dell'unità.
Da inizio anno sono già 37 le unità straniere
sottoposte a controllo da parte del locale nucleo Port State
Control.