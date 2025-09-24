Il consiglio comunale di Cagliari approva il parere sul DPSS dei porti sardi

Il consiglio comunale di Cagliari ha approvato all'unanimità
il parere sul Documento di Programmazione Strategica di Sistema
(DPSS) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, atto fondamentale di programmazione che definisce le linee
di sviluppo del sistema portuale regionale e, in particolare, del
porto di Cagliari.
Relativamente al porto del capoluogo regionale, oltre al
trasferimento entro il 2029 dei traffici ro-ro e ro-pax dal porto
storico al porto canale, il documento prevede la riqualificazione
del Molo Rinascita come terminal crociere, la trasformazione dell'ex
Stazione Marittima in centro servizi per la nautica da diporto di
alto livello a partire dal 2026, il restyling del waterfront
cittadino, con nuove aree ciclo-pedonali, spazi culturali,
ricreativi e per la ristorazione e il potenziamento del porto
canale, con il nuovo terminal ro-ro, investimenti nella
cantieristica, nuova viabilità interna e le opportunità
offerte dalla zona franca doganale.