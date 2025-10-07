Salvini ha incontrato il vice amministratore delegato della società terminalista turca Yilport

Ieri a Roma il vicepresidente del Consiglio e ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato Erhan
Ciloglu, vice amministratore delegato, presidente del consiglio
direttivo e direttore marketing della società terminalista
Yilport Holding del gruppo turco Yildrim che è presente nel
porto di Taranto con la controllata San Cataldo Container Terminal
Spa (SCCT), titolare della concessione per l'uso delle aree e della
banchina del Molo Polisettoriale dello scalo pugliese, dove SCCT
stenta a dare impulso al traffico dei container.
Il dicastero ha reso noto che al centro dell'incontro c'è
stata la disponibilità dei fondi e l'impegno dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ionio, che amministra il porto di
Taranto, per la realizzazione dei dragaggi, nonché
l'attuazione del decreto MASE sull'eolico offshore, opera che
rappresenta un grande impatto sul territorio pugliese nel suo
complesso ed, in particolare, sull'indotto della catena logistica
locale che coinvolge oltre 400 lavoratori.