Boluda compra le attività di rimorchio e salvataggio in Australia e Papua Nuova Guinea della Royal Boskalis

Il gruppo marittimo e logistico spagnolo Boluda prosegue la sua
campagna di acquisizioni comprando le attività di rimorchio e
salvataggio marittimo in Australia e Papua Nuova Guinea
dell'olandese Royal Boskalis per 640 milioni di dollari. Il gruppo
iberico ha evidenziato che con l'operazione consolida la propria
posizione al vertice del settore del rimorchio navale con una
presenza in 232 porti di cinque continenti, con la flotta più
grande al mondo forte di oltre 850 navi tra rimorchiatori e unità
di salvataggio e con 8.000 dipendenti e 1.500 dipendenti nel settore
amministrativo.
Specificando che con questa transazione Boluda Towage rafforza
la sua presenza in Asia, dove opera anche a Hong Kong, Singapore,
Malesia e Timor Est, il gruppo spagnolo ha sottolineato inoltre che
i porti di Sydney, Perth, Botany, Gladstone, Brisbane, Newcastle,
Melbourne, Weipa, Mackay, Port Moresby (Papua Nuova Guinea) e
Launceston (Tasmania) sono centri industriali con un significativo
flusso di materie prime, come minerale di ferro, carbone, gas
naturale, oro e litio, essenziali per l'industria energetica,
tecnologica e siderurgica e svolgono un ruolo chiave nell'economia
globale collegando la produzione di risorse naturali dell'Australia
con i principali mercati globali, in particolare l'Asia.