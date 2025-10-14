Porto di Civitavecchia, nominati i componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare

|
Oggi Raffaele Latrofa, il commissario straordinario
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro-Settentrionale, l'ente che governa i porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta, ha nominato i componenti dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare dell'AdSP, l'organo consultivo
previsto dalla riformata legge 84/94 che è composto da un
rappresentante per ciascuna delle categorie tra armatori,
industriali, operatori di cui agli articoli 16 e 18, spedizionieri,
operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e
raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle
imprese ed un rappresentante degli operatori del turismo e del
commercio operanti nell'ambito portuale designati dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria, dalle organizzazioni
sindacali e dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.
L'Organismo, presieduto dal commissario straordinario Raffaele
Latrofa, rimarrà in carica per quattro anni e sarà
composto da: Cosimo Nicastro (Comandante della Capitaneria di Porto
di Civitavecchia), Emilio Casale (Comandante Capitaneria di Porto di
Roma-Fiumicino), Felice Monetti (Comandante Capitaneria di Porto di
Gaeta), i rappresentanti degli armatori Matteo Carani, Domenico
Ferraiuolo, Luca Brandimarte, Alessandro Russo, i rappresentanti
degli industriali Fabio Pagliari, Andrea Aprile, i rappresentanti
degli operatori di cui agli artt. 16 e 18 David La Rosa, Walter
Cardaci, i rappresentanti degli spedizionieri Valter Vomiero,
Giovanni La Rosa, i rappresentanti degli operatori logistici
intermodali Pietro Di Sarno, Guglielmo Guacci, i rappresentanti
degli operatori ferroviari Ag. Fermerci Gianluca Buldrini, Giuseppe
Rizzi, Filippo Villani, Gaia Del Pup, i rappresentanti degli agenti
e raccomandatari marittimi Barbara Carabetti, Fabio Foschi, i
rappresentanti degli autotrasportatori Alessandro Borgioni, Libera
Mari, i rappresentanti dei lavoratori imprese Annita Fantozzi, Paolo
Sagarriga Visconti, Renato Cerocchi, Emanuela Di Biagio, i
rappresentanti degli operatori del turismo o del commercio John
Portelli, Cristiano Avolio, il rappresentante dell'impresa o agenzia
di cui all'art.17 Patrizio Scilipoti.