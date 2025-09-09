Nei primi otto mesi del 2025 il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +10,6%

Nei primi otto mesi di quest'anno il porto di Gioia Tauro ha
movimentato un traffico dei container pari a 2.912.943 teu, con un
incremento del +10,6% rispetto a 2.632.699 teu nel periodo
gennaio-agosto del 2024. Ne ha dato notizia oggi l'Autorità
di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio in
occasione di un incontro tra il commissario straordinario dell'ente
portuale, Paolo Piacenza, e il direttore generale dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
(Arpacal), Michelangelo Iannone.