Cochin Shipyard e KSOE avviano una collaborazione strategica nel settore delle costruzioni navali

La società indiana di cantieristica navale Cochin
Shipyard Limited (CSL), che è controllata dal governo di
Nuova Delhi, ha sottoscritto un memorandum of understanding con
l'azienda navalmeccanica sudcoreana HD Korea Shipbuilding &
Offshore Engineering (HD KSOE) con lo scopo di avviare una
collaborazione strategica a lungo termine nel settore delle
costruzioni navali. In particolare, l'intesa punta a mettere assieme
le competenze e le infrastrutture nazionali della CSL con
l'esperienza e le tecnologie avanzate globali della KSOE. Il
protocollo d'intesa prevede che un nuovo bacino di carenaggio di 310
metri della CSL, inaugurato all'inizio dello scorso anno e della
capacità di sei navi all'anno, venga utilizzato per la
costruzione di grandi navi come tanker Suezmax, rinfusiere Capesize
e portacontainer. Inoltre, è prevista la costruzione a Kochi
di un cantiere per la fabbricazione di blocchi di navi della
capacità annua di 120mila tonnellate. Secondo le attese,
l'accordo consentirà la creazione di circa duemila posti di
lavoro diretti.