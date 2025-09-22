SAL Heavy Lift compra due navi semi-sommergibili della Pan Ocean

La compagnia di navigazione tedesca SAL Heavy Lift ha acquisito
dalla sudcoreana Pan Ocean le navi semi-sommergibili Sun Shine
e Sun Rise
che verranno prese in consegna in Europa il
prossimo ottobre e ad aprile 2026. Le due unità sanno operate
commercialmente nell'ambito della JSI Alliance, la partnership tra
la compagnia germanica e l'olandese Jumbo Shipping e l'americana
Intermarine che mette in campo una flotta di oltre 60 navi
specializzata nel trasporto di carichi eccezionali e super pesanti.
La Sun Shine, costruita in Corea nel 2008, ha una portata
lorda di 17.113 tonnellate e un ponte lungo 148 metri e largo 48
metri, mentre la Sun Rise, costruita in Cina nel 2012, ha una
portata lorda di 24.629 tonnellate ed un ponte lungo 134 metri e
largo 44. Le due navi saranno ribattezzate rispettivamente con i
nomi Luisa e Alma.